الامارات | رسميا.. غياب نجم المغرب عن نهائيات كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي تولوز الفرنسي في بيان صحافي أمس عن أن نجمه الدولي المغربي زكريا أبو خلال سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب إصابة قوية تعرض لها في مباراة سابقة بالدوري الأوروبي أمام سان جيلواز البلجيكي الأسبوع الماضي.

وبهذا سيغيب ابو خلال عن تشكيلة المنتخب المغربي المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا بكوت ديفوار يناير المقبل. وكشف النادي الفرنسي عن أن أبو خلال خضع لعملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة اليمنى، ما استدعى خضوعه لفترة طويلة من العلاج الطبيعي ثم التدريبات الخاصة قبل التعافي الكامل، الأمر الذي قد يستغرق حتى نهاية الموسم الجاري. يذكر أن أبو خلال من العناصر المهمة في منتخب المغرب، كما يعتبر هداف تولوز في الموسم الحالي بثلاثة أهداف.