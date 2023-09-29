الامارات | كلب يقتحم الملعب ويراوغ اللاعبين ورجال الأمن (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتحم كلب أرضية الملعب خلال مباراة في الدوري المكسيكي جمعت فريقي ألبيريج دي أواكساكا وضيفه دورادوس دي سينولا التي انتهت لمصحة الأول برباعية نظيفة.

ونشرت قناة "بيكانتي" المكسيكية على حسابها في منصة "إكس" مقطع فيديو لكلب يقتحم أرضية الملعب وخطف الكرة من اللاعبين قبل أن تبدأ مرحلة مطاردته لإخراجه من الملعب وتجريده الكرة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

واستمرت المطارة أكثر من دقيقة عطل فيها الكلب المباراة قبل أن يتمكن أحد لاعبي أوكساكا من الإمساك به وإخراجه من الملعب.