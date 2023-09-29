شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سان جورج.. الشحات وتاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الاهلى مع فريق سان جورج الإثيوبى، فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سان جورج الإثيوبى مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

سبق و فاز الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز فى نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.