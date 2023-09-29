شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع في مواجهة الجيش الرواندي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الجيش الرواندي ضيفا على نظيره بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دوري الأبطال بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، علي التشكيل الذي سيخوض به المباراة، حيث من المنتظر إن يجري بعض التعديلات البسيطة علي التشكيل الذي خاض به مواجهة البنك الأهلي الاخيرة بمسابقة الدوري، ومن المتوقع إن يضم التشكيل كلًا من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.