شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى اختبارات الرخصة D24 وD25 بالسويس لـ60 مدربًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة اختبارات عملية ونظرية لدارسي الدبلومة الأفريقية D24 وD25 بالسويس، تحت إشراف الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين، والدكتور عماد سمير ومحمود أبو الرجال، وذلك على ملعب منتخب السويس.

وأجريت الاختبارات العملية لـ60 دارسًا، تخصص كرة القدم، واختبار أخر نظرى للعلوم المرتبطة، وسيتم مراجعة نتائج الاختيارات وإعلان النتائج للدارسين في الساعات المقبلة.

هذه الدورة تم افتتاحها يوم 17 سبتمبر الجاري باستاد الجيش بالسويس، فى إطار الدورات المتواصلة من إدارة المدربين لتجهيز وتأهيل المدربين، للحصول على الرخص التدريبية التي تؤهلهم للعمل محليًا وقاريًا.

وشارك فى الدورة 60 متدربًا من محافظة السويس، وتم إجراء الاختبارات المهنية والمهارية والنظرية والعملية والمقابلة الشخصية، وقدم اليوم جمال محمد على مدير إدارة المدربين محاضرة حول الوحدات التدريبية لمراحل السنية الصغيرة، ومهارات وخصائص المدرب الرياضي.

وأشرف على الدورة محسن حسانين المدير التنفيذي لفرع السويس لكرة القدم، وتستمر الدورة لمدة ثمانية أيام بعدد ساعات 72 ساعة طوال فترة الدبلومة، بالإضافة إلى اليوم الخاص بالمقابلة الشخصية للمتدربين.