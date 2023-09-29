شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على غانا 0 / 9 في كأس العالم لكرة قدم الصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب كرة القدم للصم الفوز على نظيره الغانى بنتيجة 0/9 في المبارة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الثانى من بطولة كأس العالم.

وتقام البطولة بمشاركة 19 منتخبا يمثلون قارات العالم خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل بدولة ماليزيا.

وكان المنتخب قد فاز فى جميع المباريات وحصل على العلامه الكاملة، فى البطولة حيث فاز على نظيره الماليزى صاحب الأرض بنتيجة 1/0 الأمريكي بنتيجة 3/2 وفاز على ألمانيا بنتيجة 3/1.

وخاض منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من صابر جمال في حراسة المرمي ومجمد عبد الحميد حامد، محمد احمد عبده هلال وعبدالله محمد ومحمد عماد صابر وماهر الجوهري و محمد محمود والسيد احد قاسم وعمرو الشربيني و احمد عماد وحمادة فاروق.

بينما تواجد على دكة البدلاء كلا من: عبد الرحمن عبدالله وماهر محمد عبد المطلب واسماعيل محمد إسماعيل والسيد شوقي السيد واحمد مسعود المصري ر حسن بسطاوي و مصطفي عبد الستار محمد

ويضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.

جدير بالذكر أن المنتخب المصرى فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.