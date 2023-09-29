شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع الرخصة التدريبية D بالإسكندرية وأحمد ناجي محاضرًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة الدورة التدريبية "الرخصة D" علي هامش زيارته للمدينة الشبابية بأبي قير، فيما أهداه حسن اسماعيل درع منطقة الإسكندرية لكرة القدم.

وحاضر في الدورة في يومها السابع احمد ناجي مدرب حراس مرمي منتخب مصر والمشرف علي حراس مرمي قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، حيث عقد محاضرات لمدربي المجموعة الأولى والثانية عمليا بعنوان " تدريبات فنية ومهارات حراسة المرمي ".

تأتي فعاليات الرخص التدريبية تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي مدير الإدارة الفنية باتحاد الكرة، والدكتور حسن ابو عبدة المحاضر الرئيسي للدورة، والدكتور وليد عطية اشراف إدارى.

وبدأت الأحد فعاليات الدبلومة الأفريقية D29 وD30، بحضور 60 مدربا، في مدينة الإسكندرية، في إطار سياسة إدارة المدربين بالاتحاد، بقيادة جمال محمد على، لتجهيز المدربين لمنح الرخص التدريبية.

وتشمل الدبلومة اختبارات عملية ونظرية لمدة زمنية تصل إلى 72 ساعة، يتخللها شرح على القواعد التدريبية والوحدات التدريبية الصغيرة تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم.