شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سيدات يد الأهلى ضد جرين دي سيل الكونغولى ببطولة أفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة مع فريق جرين دي سيل الكونغولي، في مستهل مشواره ببطولة أفريقيا للأندية والتي تقام في دولة الكونغو.



من المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت الكونغو، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تحقيق ضربة بداية قوية بالبطولة.



عقد محمد عادل المدير الفني جلسة مع اللاعبات أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد في تقديم أفضل ما يمكن من أجل المنافسة علي اللقب.



وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.



ويتواجد فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وجرين دي سيل الكونغولي.