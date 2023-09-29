آسياد هانغجو: الصينية جينغ تحرز ذهبية المضرب

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): أهدت كينوين جينغ الصين ميدالية ذهبية جديدة، بعدما فازت الجمعة بلقب مسابقة كرة المضرب لفردي السيدات ضمن دورة الالعاب الآسيوية المقامة في هانغجو.

وتغلبت جينغ (20 عامًا) على مواطنتها زهو لين 6-2 و6-4 في ساعة و44 دقيقة، وتابعت تطورها بعد بلوغها الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة مطلع هذا الشهر، وتمكنت خلال مشوارها من اقصاء التونسية أنس جابر.

وارتقت جينغ إلى المركز 19 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في أيار/مايو الماضي، وهو الاعلى لها على الاطلاق في مسيرتها، قبل ان تفوز بعد شهرين بأول ألقابها في دورات المحترفات.

كسرت المصنّفة 23 عالميًا إرسال منافستها مرتين في المجموعة الاولى، فيما هيمنت بشكل تام على ارسالها.

حاولت زهو الـ 33 عالميًا البقاء في اجواء المباراة وتمكنت من معادلة النتيجة 3-3 في المجموعة الثانية، الا انّ جينغ نجحت في كسر إرسالها مجددا لتتقدم 5-4 ثمّ تحسم المباراة على ارسالها.

وفي فئة زوجي الرجال، أحرز الثنائي التايواني هسو يو-هسيو وجيسون جانغ الذهبية بفوزه على الثنائي الهندي ساكيث مينيني ورامكومار راماثان 6-4 و6-4.

ويتنافس السبت الصيني تشانغ تشيزين والياباني يوسوكي واتانوكي على ذهبية فردي الرجال.