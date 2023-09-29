تشكيل الأهلي المتوقع ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي فريق الأهلي ضد سان جورج في لقاء إياب دور الـ 32 التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، مساء الجمعة 29 سبتمبر 2023 ، في المباراة التي تلعب على أرضية "ستاد القاهرة الدولي".

وعلى الرغم من اقتراب الأهلي من التأهل إلى الدور المقبل، وحسمه لنتيجة مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، إلا أن المارد الأحمر سيسعى لتأكيد التفوق ومواصلة الانتصارات.

وفي التقرير التالي، تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا، حيث يقود التشكيل هجوميًا الثلاثي بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج اليوم



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم ، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور أو محمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو ، محمود كهربا ، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

سيكون موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سانت جورج مساء الجمعة 29 سبتمبر 2023، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

ملعب مباراة الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

تلعب مباراة الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا، على أرضية ميدان "ستاد القاهرة الدولي".