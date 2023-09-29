شكرا لقرائتكم خبر عن «من الحب ما قتل».. لاعب بالدوري الفرنسي يهدد بالانتحار من فوق جسر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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في أصدق موقف يوثق عبارة الأصمعي «من الحب ما قتل» لعاشق البصرة الذي تقطعت أواصر علاقته العاطفية، حاول لاعب كرة قدم في نادي نيس الفرنسي الانتحار مهدداً بإلقاء نفسه من فوق جسر، بعد فشل علاقة عاطفية انخرط فيها.

وكشفت تقارير صحفية ووسائل إعلام أن لاعباً في نادي نيس الفرنسي هدد بالانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر، بعد فشل علاقة عاطفية انخرط فيها.

وأفادت صحيفة «نيس ماتا» المحلية، أن النادي أرسل رجال شرطة وإنقاذ وطبيباً نفسياً، في محاولة لمساعدة اللاعب الذي لم يُذكر اسمه.

وقالت الصحيفة إن اللاعب «لديه ميول انتحارية» بعد انفصاله عن حبيبته، وهدد بالانتحار قفزاً من فوق جسر مانيان، في المدينة الواقعة جنوبي فرنسا.

وذكرت محطة تلفزيون «بي إف إم»، أن اللاعب وقف بالفعل على الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر وهدد بالقفز، لكنها لم تشر بالتحديد إلى وقت الواقعة.

وألغى نيس مؤتمره الصحفي المقرر الجمعة، علماً أن الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي لديه مباراة على ملعبه أمام بريست متصدر البطولة، الأحد.