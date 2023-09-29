شكرا لقرائتكم خبر عن مع استمرار تحقيقات الشرطة.. أنتوني يعود لتدريبات مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنجلترا - رويترز

أكد مانشستر يونايتد الجمعة، عودة الجناح أنتوني إلى التدريبات وإمكانية دخوله تشكيلة الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع استمرار تحقيقات الشرطة في مزاعم الاعتداء.

واستبعد أنتوني من تشكيلة البرازيل في مباراتين بتصفيات كأس العالم هذا الشهر وسط تحقيقات الشرطة في مزاعم عن استخدامه العنف المنزلي مع خطيبته السابقة جابرييلا كافالين.

وقال يونايتد في بيان «منذ ظهور المزاعم لأول مرة في يونيو تعاون أنتوني مع الشرطة في التحقيقات في البرازيل وبريطانيا واستمر في ذلك».

وأضاف «قرر مانشستر يونايتد أن يستأنف أنتوني التدريبات في كارينجتون وسيكون جاهزاً لدخول التشكيلة بينما تتواصل تحقيقات الشرطة، سيستمر تحت الرقابة مع انتظار تطورات أخرى في القضية».

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإنه قد تم السماح لأنتوني (23 عاماً) بالغياب منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي من جانب نادي مانشستر يونايتد، الذي انتقل لصفوفه في الصيف الماضي قادماً من أياكس أمستردام الهولندي.

ويواجه أنتوني عدة اتهامات بالاعتداء على غابرييلا كافالين، التي كشفت عن الواقعة في تصريحات لصحيفة "يول البرازيلية" في وقت سابق من هذا الشهر.

ونفى الجناح البرازيلي تلك الاتهامات، بالإضافة إلى مزاعم الاعتداء الأخرى التي قدمتها أيضاً كل من امرأتين أخريين تدعيان رايسا دي فريتاس وإنغريد لانا.

وقال أنتوني في بيان يوم 10 سبتمبر الحالي «أريد أن أؤكد براءتي من الاتهامات الموجهة ضدي، وسوف أتعاون بشكل كامل مع الشرطة لمساعدتها في الوصول إلى الحقيقة».