9 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة سان جورج

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع "الخليج 365" قائمة غيابات الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال مواجهة سان جوروج الأثيوبي المقرر لها اليوم في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام سان جورج الاثيوبي في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في إياب دور الــ32 لدوري أبطال افريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

ويفقد النادي الأهلي خلال هذه المباراة 9 لاعبين وهم: الفرنسي أنتوني موديست ومحمد زعلوك ومعتز محمد لعدم القيد وأيضا صلاح محسن.

كما يغيب عن الفريق الأحمر، عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة ورضا سليم وخالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية الفنية.

وكان النادي الأهلي حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي بثلاثة أهداف دون رد، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل خلال مواجهة اليوم للتأهل بشكل رسمي.