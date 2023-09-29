شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيناريوهات تأهل بيراميدز بدورى الأبطال أمام الجيش الرواندى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف بيراميدز في السادسة من مساء اليوم الجمعة نظيره الجيش الرواندى على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دوري الأبطال بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي .

وأمام فريق بيراميدز سيناريوهين للتأهل لدور المجموعات الأول وهو الفوز بأي نتيجة الذي تمنحه التأهل لدور المجموعات ، وهناك سيناريو آخر حال التعادل السلبي والتأهل بركلات الترجيح

يتطلع فريق بيراميدز، بقيادة البرتغالى باتشيكو، لتجنب أى مفاجآت في ثانى مباراة فى تاريخ الفريق بدوري أبطال أفريقيا، حينما يستضيف نظيره الجيش الرواندي فى إياب دور الـ"32" للبطولة.

يشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثاني فى الدوري المصري للموسم الماضي.

بينما يخوض الجيش الرواندي موسمه الـ18 في دوري أبطال أفريقيا، وللموسم الثاني على التوالي يتأهل لدور الـ32.

نجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إياباً بهدفين دون مقابل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.