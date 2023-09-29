شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى الليلة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الاهلى مع فريق سان جورج الإثيوبى، فى إياباب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الاهلى وسان جورج ؟

ج: مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثية نظيفة سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة.

س: من يدير مباراة الاهلى وسان جورج تحكيمياً ؟

ج: اختار الاتحاد الافريقى الكاف الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة لمباراة الاهلى الليلة، على أن يعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.

س: ماهى غيابات الاهلى أمام سان جورج ؟

ج: يغيب عن الاهلى فى مباراة الليلة رضا سليم صلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولى وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء وأكرم توفيق بسبب الاصابة والفرنسى موديست بسبب عدم القيد.

س: من هو سان جورج منافس الأهلى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الليلة؟

ج: يعد سانت جورج الإثيوبي من أشهر الأندية الإثيوبية إذ جرى تأسيسه في عام 1935، ليتسيد النادي الساحة الإثيوبية وكان دائم الظهور على الساحة الرياضية الأفريقية ممثلًا لإثيوبيا سواء في دوري أبطال أفريقيا بشكل معتاد أو الكونفدرالية.

حصد الفريق الإثيوبي لقب الدوري 30 مرة آخرها العام الماضي، وذلك بفارق 19 لقبا عن أقرب منافسيه هو نادي قوة الدفاع الرياضي، والذي نال اللقب 19 مرة.

وحصد الفريق لقب كأس إثيوبيا 10 مرات في حين حصد لقب كأس السوبر الإثيوبي 16 مرة وحصد لقب كأس إديس أبابا 7 مرات، ليكون زعيم الأندية الإثيوبية

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سان جورج ؟

ج: ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سان جورج الإثيوبى مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.