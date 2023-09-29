شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى: أنتظر مولود جديد.. واعتذرت عن ركلة الجزاء الضائعة بطريقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي أن الفريق قدم مباراة جيدة استحق من خلالها الانتصار وإسعاد الجماهير، مضيفا :”أبارك للجماهير التي حرصت على مؤازرتنا في الأوقات الصعبة قبل السهلة ،لذلك أود أن اشكرهم “.

واستكمل تصريحاته :”الانتصار على الاتحاد كان من أجل مصالحة الجماهير بشكل عام ولي بشكل خاص بعد إهدار ركلة الجزاء في لقاء زد بالجولة الماضية”.

واختتم حديثه عن الاحتفال بالهدف:”زوجتي سترزق بمولود لذلك فضلت مشاركتها في هذا الموقف”.

يبدأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، التحضير لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ويراقب إيهاب جلال الأهلى في مواجهة سان جورج الإثيوبي من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لإيقاف خطورة لاعبيه والبحث عن ثغرة لحصد النقاط الثلاثة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواحهة الأهلى يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.