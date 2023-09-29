شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح تحسم المتأهل من بيراميدز والجيش الرواندي حال التعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الاول بنادي بيراميدز مباراة قوية عندما يستضيف نظيره الجيش الرواندي في السادسة من مساء اليوم، الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دوري الأبطال بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي حالة انتهاء مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة بنفس نتيجة الذهاب، فسيتم الاحتكام لركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية.

و يرتدي بيراميدز زيه التقليدي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل، ويظهر فريق الجيش الرواندي بالقميص الأبيض في الأسود، فيما يظهر حارس المرمى خلال المباراة باللون الأحمر كاملا.

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.