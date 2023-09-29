شكرا لقرائتكم خبر عن خالد متولى: الزمالك سيفوز على أرتا سولار وطموحى قيادة بايونير لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد متولى المدير الفني السابق لفريق إنبي والحالى لـ بايونير إن الزمالك قادر على تخطى عقبة أرتا سولار الجيبوتى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد متولى خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الزمالك سيفوز على أرتا سولار بنتيجة أكبر من الثلاثة الأهداف المطلوبة وسيحقق الصعود إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار المدير الفني لـ بايونير إلى أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك مدرب كبير وصاحب خبرات موضحاً أن يتعامل على قدر الإمكانيات التي يملكها بسبب أزمة إيقاف القيد.

وتحدث متولى عن تجربته مع بايونير موضحاً أنه بدأ فترة الإعداد يوم 25 يوليو الماضي وقام بإجراء قياسات بدنية وطبية للاعبين تحت إشراف الجهاز الطبي لافتاً إلى أنه أسس فريق من أجل المنافسة والصعود إلى دورى المحترفين وتصعيد لاعبين لفريق إنبي.

وأشار متولى إلى أنه خاض 10 مباريات ودية من أجل الاطمئنان على مستوى اللاعبين،مؤكداً أن الفريق يستعد بشكل جيد لمواجهة تلا في المباراة الأولى من القسم الثانى "ب" المقرر انطلاقه 11 أكتوبر المقبل.

وكشف المدير الفني لـ بايونير أنه يمتلك جهاز فنى كبير في الفريق، وعلى رأسهم سامى ندا وعمرو فهيم وأحمد عيد الظاهر وخالد فرحات مدرب حراس المرمى وأحمد الطيب المعد البدنى وإبراهيم محمد المشرف على الفريق.