شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغرّم محمود علاء 250 ألف جنيه ويستبعده من مباراة الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك تغريم محمود علاء مدافع الفريق 250 ألف جنيه مع استبعاده من التدريبات الجماعية وإلزامه بخوض تدريبات مُنفرداً لمدة أسبوعين.

وجاء قرار عبد الواحد السيد بسبب خروج اللاعب عن النص، وعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقام الجهاز الفني للزمالك باستبعاد محمود علاء من معسكر الفريق لخوض مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً، بإستاد القاهرة الدولي.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراة بطل جيبوتي المرتقبة، وكان الأبيض خسر لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا، بهدفين دون رد.