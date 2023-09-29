شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُشيد بنتائج منتخب كرة القدم للصم فى كأس العالم بماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المتميزة للمنتخب المصري لكرة القدم للصم خلال مشاركته ببطولة العالم والتى تقام بماليزيا بعد فوزه فى جميع المباريات حتى الآن .

حيث فاز المنتخب اليوم " الجمعه " على منتخب غانا بنتيجة 0/9 فى منافسات الدور الثانى بالمونديال كما فاز فى الدور الاول على كلا من

المانيا 3/2 وامريكا 3/1وعلى ماليزيا 1/0

وسوف يلعب المنتخب المصرى مع نظيره الألمانى فى دور الثمانية

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبوا منتخب مصر لكرة القدم للصم في المونديال ، مؤكداً أن هذه النتائج استمراراً للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده مصر من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال البارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين واعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوو القدرات والهمم على الانجازات التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية

ويشارك المنتخب الذى فى كأس العالم لكرة القدم فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 من اكتوبر القادم ويجمع 19 منتخبا من جميع قارات العالم

جدير بالذكر أن المنتخب المصرى فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.