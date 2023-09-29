عامر حسين: مصير شكوى الزمالك في يد لجنة الحكام

الشارقة - اميمة ياسر - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الثانية من دوري نايل، بناء على الشكوى التي تقدم بها الزمالك اعتراضا على القرارات التحكيمية في المباراة.

وكان نادي الزمالك أعلن تقدمه بشكوى من أجل إعادة المباراة، اعتراضا منه على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة من جانب الحكم أمين عمر.

وقال عامر حسين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس: "القرار المتعلق بمباراة الزمالك والمقاولون لابد أن توضح لنا لجنة الحكام هل الخطأ من الحكم في المباراة تقديري أم خطأ في تطبيق القانون".

وأضاف: "لن نستطيع أن نحكم إلا بوصول الخطاب الخاص من لجنة الحكام، وبعد ذلك سنرد عن شكوى نادي الزمالك".

وأشار عامر حسين إلى أن الأمور التي تخص التحكيم، اتحاد الكرة ليس طرفا فيها، لافتا إلى أن شكاوى الأندية تصل إلى رابطة الأندية أولا، ثم تقوم الرابطة بإرسال الشكاوى للجنة الحكام، التي بدورها تدرس الأمر وتتناقش مع الحكام في الأخطاء، ثم بعد ذلك ترسل ردها إلى الرابطة.

وأتم: "اتحاد الكرة ليس من حقه مناقشة الحكام، والأمور التحكيمية فيها لغط كبير".