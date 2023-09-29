الامارات | مانشستر يونايتد يدخل على خط برشلونة للتعاقد مع "إنييستا الجديد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت الأندية الأوروبية في سباق للتعاقد مع السويسري الموهوب لاعب نادي رويال أنتويرب البلجيكي آرثر فيرميرين يتقدمها مانشستر يونايتد وبرشلونة وبروسيا دورتموند.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن مانشستر يونايتد أقرب من برشلونة لحسم صفقة اللاعب الشاب الملقب بـ"إنييستا الجديد" الذي يتمتع بإمكانات فنية عالية على الرغم من أنه لم يتجاوز 18 سنة.

في الوقت الذي تحرك برشلونة بقوة للتعاقد مع فيرميرين الممتد عقده مع ناديه البلجيكي حتى 2027، بتوصية من المدرب تشافي هيرنانديز فإن قيوداً مالية وتعاقدية تعيق النادي الكاتالوني في إتمام الصفقة مما فتح الباب على مصراعيه لنادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب.

وفي ظل الاهتمام الكبير باللاعب الموهوب فإن المدرب الهولندي ماركو فان بوميل يرفض التخلي عن اللاعب الشاب لحاجة الفريق إلى خدماته.