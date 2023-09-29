شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سان جورج في إياب دور الـ32 الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الأهلي عبر فيس بوك صوراً لغرفة ملابس الفريق قبل مباراة سان جورج الأثيوبي الليلة في أياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت حافلة الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة سانت جورج في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا. وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة سانت جورج أمس، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية. فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي

ويستضيف الاهلى في السابعة مساء اليوم الجمعة نظيره فريق سان جورج الاثيوبى في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثية نظيفة.



غرفة ملابس الاهلي



غرفة ملابس الاهلي قبل لقاء سان جورج



غرفة ملابس الاهلي قبل لقاء سان جورج



غرفة ملابس الاهلي قبل لقاء سان جورج



غرفة ملابس الاهلي قبل لقاء سان جورج



غرفة ملابس الاهلي قبل لقاء سان جورج