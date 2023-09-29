محمود علاء يغادر معسكر الزمالك وتغريمه 250 ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مصدر بنادي الزمالك، أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، غادر مقر بعثة الأبيض، بأحد الفنادق، استعداداً لمواجهة أرتا سولار.

وترددت أنباء، حول مغادرة محمود علاء معسكر الزمالك، استعداداً لمواجهة أرتا سولار، ببطولة الكونفدرالية.

جاء قرار اللاعب بمغادرة معسكر الفريق، عقب توقيع عبدالواحد السيد غرامة مالية على محمود علاء بـ 250 ألف جنيه، بسبب تلفظه بألفاظ خارجة خلال المران الختامي اليوم، استعداداً لمواجهة بطل جيبوتي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.