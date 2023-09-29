فانتازي.. أرتيتا يتوقع غياب خماسي الفريق عن مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بورنموث، عن أداء كاي هافيرتز، وإصابات الفريق.

وقال ارتيتا: "نحاول مساعدة هافيرتز قدر الإمكان وامنحه الثقة عن طريق إعطائه الكثير من الدقائق، إنه بحاجة إلى مواصلة التحسن".

وأضاف: "إذا لم يقدم أداءً جيدًا فالأمر متروك له، لكن سنحاول أن نمنحه أكبر قدر ممكن من الدعم والثقة لأن ذلك سيساعده بالتأكيد".

وعن ريس نيلسون، واصل ميكيل: "لقد عانى من إصابه في فترة ما قبل الموسم والآن تم شفائه ونأمل أن يعود إلى مستواه نحن بحاجة إليه، إنه يتمتع إمكانيات جيدة حقًا ومع الوضع لدينا في خط الهجوم فهو خيار جيد، نحن بحاجة إلى تدوير اللاعبين".

وأردف أرتيتا: "علينا أن نستمر وهذه هي العقلية التي نعتمدها في كل مباراة الفوز في أي ظروف، مع عدد المواقف التي نواجهها داخل الفريق واللعب كل ثلاثة أيام، هذا هو التحدي ونحن مستعدون له".

وعن إصابات الفريق، قال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا: "ديكلان رايس لم يتدرب بعد، لدينا جلسة تدريبية آخرى خلال ساعة أو ساعتين وسيكون لدينا المزيد من الأخبار عنه اليوم".

وأضاف: جابرييل مارتينيلي لم يتدرب، ونحن بحاجة إلى عودته، ولياندرو تروسارد وبوكايو ساكا نفس الوضع، هل هو لائق بما يكفي؟ هل هو جيد بما يكفي ليشارك غدًا، هذه هي علامة الاستفهام لدي".

واختتم: "يعاني ويليام ساليبا إيضًا من كدمة قوية، لذلك لدينا عدد قليل من الخيارات، وعلينا تقييمها اليوم والتكيف مع الوضع".