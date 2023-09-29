فانتازي.. "سيئة" بوتشيتينو يحدد حجم إصابة بن تشيلويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي، في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة فولهام، حجم إصابة بن تشيلويل الظهير الأيسر للبلوز.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي: "هناك أخبار سيئة عن بن تشيلويل، لقد أخبرني الطبيب أنها إصابة سيئة ولكننا بحاجة إلى تقييمها في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "من الصعب استقبال هذا الخبر السئ، وسنحدد الفترة التي سيغيب فيها عن الفريق، حقا نحن حزينون بشأن الأخبار المتعلقة بتشيلويل".

ويلاقي تشيلسي نظيره فولهام يوم الأثنين المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب كرافن كوتيج.