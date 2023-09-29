فانتازي.. مدرب نيوكاسل يؤكد غياب بارنز ثلاث أشهر وإصابه 3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أكد إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل، في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة بيرنلي، غياب جناح الفريق هارفي بارنز لمدة ثلاث أشهر، وعلق على باقي إصابات الفريق.

وقال إيدي: "نعتقد أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، والخبر الجيد أنه لا يتطلب إجراء عملية جراحية، إنها إصابة تحت اصبع قدمه وقد بدأ الآن تعافيه".

وأضاف: "أعتقد أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، يجب أن يكون هادئًا تمامًا لفترة من الوقت لأنه يجب أن يريح اصبع قدمه، وعليه أن يمنحه كل فرصة للتعافي وبعد ذلك سيتعين علينا تأهيله ببطء، ولهذا السبب سيغيب الأشهر الثلاثة".

وعن إصابة ويلسون وبوتمان، قال مدرب نيوكاسل: "يعاني كالوم من إصابة بسيطة جدًا في أوتار الركبة، سنستغل كل فرصة ليكون متاحًا، نفس الشيء مع سفين بوتمان سنجري فحصًا متأخرًا له".

واختتم: "ألكسندر إيزاك هو لاعب آخر سنحتاج لإجراء فحصا متأخرا له، هذه هي تكلفة إقامة ثلاث مباريات في الأسبوع، وعادة ما تكون المباراة الثالثة التي تتراكم فيها هذه الإصابات".