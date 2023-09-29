مانشستر يونايتد يعلن إصابة مارتينيز وغياب ريجيلون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن مانشستر يونايتد صباح اليوم الجمعة، عبر الموقع الرسمي للنادي، غياب المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز عن الملاعب لفترة طويلة بسبب "مضاعفات" إصابة القدم التي تعرض لها في أبريل.

وتعرض المدافع الأرجنتيني لانتكاسة في مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر، وواصل مارتينيز المشاركة في المباراتين التاليتين ضد برايتون وبايرن ميونيخ.

ولكن أكد أطباء مانشستر أنه يحتاج إلى فترة راحة للتعافي وإعادة التأهيل، ويواصلون الفحوصات وإعادة تقييم الإصابة لتحديد الخطوات التالية.

وسيغيب سيرجيو ريجيلون أيضًا عن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ضد كريستال بالاس بسبب إصابة طفيفة.