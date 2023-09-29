اخبار الرياضه

الشحات على مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة سان جورج

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الأهلي سان جورج الإثيوبي، اليوم في السابعة مساءًا، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.
شهد تشكيل الأهلي لمواجهة اليوم 5 تغييرات عن مباراة الذهاب، إذ أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق تشكيله لخوض المباراة كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني
الوسط: محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا"
الهجوم: محمد الضاوي – محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد عبد القادر
يتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – بيرسي تاو – مروان عطية – حسين الشحات – أليو ديانج – علي معلول – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر.
يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، بهدفي الشحات وهدف أحمد عبد القادر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا