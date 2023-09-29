الشحات على مقاعد بدلاء الأهلي في مواجهة سان جورج

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الأهلي سان جورج الإثيوبي، اليوم في السابعة مساءًا، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

شهد تشكيل الأهلي لمواجهة اليوم 5 تغييرات عن مباراة الذهاب، إذ أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق تشكيله لخوض المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

الوسط: محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: محمد الضاوي – محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد عبد القادر

يتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – بيرسي تاو – مروان عطية – حسين الشحات – أليو ديانج – علي معلول – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، بهدفي الشحات وهدف أحمد عبد القادر.