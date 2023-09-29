شكرا لقرائتكم خبر عن بثنائية "فتحى والكرتى" بيراميدز ينهى الشوط الأول أمام الجيش الرواندى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على الجيش الرواندى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التي تجمعهما حاليًا، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي.

بدأ الشوط الأول بضغط من بيراميدز، وأهدر الفريق فرصة هدف محقق فى الدقيقة 8، ثم أهدروا فرصة بثلاث أرواح فى الدقيقة 9، قبل أن ينجح مصطفى فتحى الذى شارك بدلاً لإبراهيم عادل الذى تعرض للإصابة بإلتواء فى أربطة الكاحل، فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من تسديدة يسارية أكثر من رائعة.

وفى الدقيقة 20 سجل وليد الكرتى هدف بيراميدز الثانى من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى أحمد الشناوى لفرصة هدف للجيش الرواندى فى الدقيقة 36.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي .

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.