شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يحكم فى بطولة العالم لكمال الأجسام بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محمد محسن الحكم الدولي المحترف في كمال الأجسام واللياقة البدنية الى السعودية تلبية لدعوة اللجنة المنظمة لبطولة العالم مستر يونيفرس لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك للهواة والمحترفين ، وذالك لإدارة تحكيم فعاليات البطولة وتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي ، والتي ستنطلق خلال الفترة من 29 الي 30 سبتمبر 2023 في المملكة العربية السعودية السعودية ، بمشاركة عدد من الدول العربية والاوربية علي رأسها مصر.

كان عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام توجه إلى السعودية أمس للاشراف على البطولة بصفته نائب اول الاتحاد الدولى للعبة

يذكر أن الحكم الدولي محمد محسن، قام بتحكيم بطولة العالم اكتر من مرة في اسبانيا ، ونظراً لتميزه ونجاحه في إدارة العملية التحكيمية في البطولة تم دعوته لتحكيم البطولة في السعودية .

وقد أعرب محسن، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي ، والذي سينطلق خلال ساعات، وبمشاركة متميزة للأبطال المصريين والعرب بالإضافة لأبطال من كل أنحاء العالم في الهواه والمحترفين.

والجدير بالذكر أن الحكم والمدرب الدولي محمد محسن هو بطل دولي سابق في كمال الأجسام ومثل مصر في العديد من المحافل الدولية، ثم اتجه الي التدريب الي ان وصل لمنصب مدرب المنتخب القومي وخرج من تحت يده العديد من الابطال ومن ثم اتجه الي التحكيم وحصل على دورة التحكيم الدولي، وهو اول حكم مصري يحصل على شارة تحكيم المحترفين واول حكم مصري وعربي وافريقي يحصل على كل الشارات التحكيمية من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية ، وذلك بعد حصوله مؤخرا على شارة تحكيم الفيتنس تشالنج الدولية ليصبح اول حكم في هذه الرياضة التابعة للاتحاد الدولي ايضا.

هذا وقد قام محسن بالتحكيم في العديد من البطولات المحلية والدولية، كما انه يشغل منصب سكرتير عام لجنة الحكام العليا في الاتحاد المصرى لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وقد مثل مصر في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية لأربع مرات متتالية