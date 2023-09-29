شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 20 هيئة.. نجاح اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل، اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لتنس الطاولة، بقاعة الأكاديمية الأولمبية باستاد القاهرة أمام اللجنة الأولمبية المصرية ، و تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذي أوضح إنجازات عديدة وبطولات للمنتخبات الوطنية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية، وتم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية المحاسب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع حضور 20 هيئة رياضية من أصل 24 وهم: “نادي الزهور، الشمس، انبي، الزمالك، الإعلاميين الرياضي، الصيد، سبورتنج، سموحة، الأولمبي، أصحاب الجياد، الحوار الرياضي، جزيرة الورد، الإسماعيلي، القناة، الرباط والأنوار، كفر الشيخ، دسوق، دمنهور، جيل المستقبل، أهلي فاقوس“.

وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد مرور عشر دقائق بالإجماع من أعضاء الجمعية ، تم حضور ثنائي من أعضاء جمعية ناديي الأهلي والمعادي.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من، المستشار أحمد عبد العظيم المشرف القضائي على الجمعية العمومية، والمستشار محمد الدمرداش رئيس لجنة الهيئات والأندية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس نادي الزهور، و الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة مراقب من وزارة الشباب والرياضة، بجانب أحمد عبد العليم و أحمد سعيد مندوبي من اللجنة الأوليمبية المصرية.