شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يسجل "هاتريك" لبيراميدز فى شباك الجيش الرواندى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى فتحى لاعب بيراميدز الهدف الثالث لفريقه فى شباك الجيش الرواندى، بالدقيقة 56 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال.

وفى الدقيقة 60 سجل مصطفى فتحى الهدف الرابع لفريقه، والثالث له بشكل شخصيى، ليصبح أول "هاتريك" لبيراميدز فى البطولات الأفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي .

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.