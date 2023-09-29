شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم جرين دى سيل الكونغولي فى بطولة أفريقيا لليد للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره جرين دى سيل الكونغولي بنتيجة 25/16 ، فى إطار أول مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

ومن المقرر أن يلتقى فريق رجال الأهلى مع بي أم سي الكونغولي غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء ثم شبيبة كينشاسا الجزائري يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

بينما تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.