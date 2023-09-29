شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الغربية يشهدون نهائي كأس عبد الأحد جمال الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نهائي كأس الدكتور عبد الأحد جمال الدين، لكرة القدم في نسخته الثامنه والعشرون.

أعرب الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتواجد اليوم، مشيرا إلى أن الدكتور عبد الاحد جمال الدين "رحمه الله" من الشخصيات الرائدة والتي اثرت الحياة الرياضية والحركة الشبابية المصرية على مدار سنوات عديدة.

أعرب وزير الرياضة عن سعادته لكونه وزيرا للشباب والرياضة خلفا للراحل والذي قام بنهضة وتطوير كبير في الوزارة والخدمات المقدمة، وهو الشخصية الذي اثرت فيه كثيرا.

أضاف وزير الشباب والرياضة الى ان الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوي الجمهورية.

حيث اكد وزير الرياضة انه سيتم العمل على وضع خطة لتطوير ملعب كرة القدم وتحويله الى نجيل صناعي، بالاضافة الى التوسع في الطرح الاستثماري بمركز الشباب وذلك لانشاء حمام سباحة في المركز، وهي السياسة التي تعتمد عليها وزارة الشباب والرياضة في خطتها من اجل رفع العبء عن كاهل الدولة وتطوير المنشآت في جميع المحافظات بالاضافة الى مشاركة القطاع الخاص في تنمية المجتمع وتحقيق عائد مادي لمراكز الشباب.

ومن جانبه تقدم السيد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، بالترحيب بالسيد الدكتور وزير الشباب والرياضة والدكتور محافظ الغربية، في مركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

متقدما بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على الجهود المبذولة والتي نراها الآن متمثلة في تطوير مراكز الشباب والرياضة مثل مركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين، وما يقدمه من خدمات للقاطنين في المناطق المحيطة به.

وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب المصري والعمل على توفير افضل الخدمات لهم.

تقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بالتهنئة لجميع الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكذلك قرب حلول العيد القومي لمحافظة الغربية والتي يأتي يوم 7 أكتوبر.

مشيرا إلى أن تواجد السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة والسيد مستشار رئيس الجمهورية اليوم هو أكبر تأكيد على أن الدولة المصرية تدعم الرياضة المصرية وايضا تعمل جاهدة على تطوير المنشآت في جميع محافظات الجمهورية، متقدما بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل من أجل النهوض بالدولة المصرية في جميع المجالات.

وانتهت المباراة النهائية والتي جمعت بين فريق كفر ششتا وفريق شبرا ملس، بفوز فريق شبرا ملس بهدف دون رد.