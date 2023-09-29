شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من أعضاء سيتي كلوب كفر الشيخ قبل انطلاق الحفل الغنائي تزامنا مع اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي سيتي كلوب كفر الشيخ اقبالا كبيرا من جانب الأعضاء وأبناء المحافظة قبل انطلاق الحفل الغنائي الكبير الذي تنظمه شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتى كلوب ، ويحيه النجوم هشام عباس وعبد الباسط حمودة وحسن شاكوش، تزامنا مع احتفالات وانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للنصر التاريخي.

وحرص الدكتور مصطفى عزام، رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب، على متابعة الاستعدادات النهائية لاحتفالية City Festival فرع كفر الشيخ ، للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة و تقديم كافة الخدمات المتميزة للأعضاء وأسرهم وسلامة الحضور.

ودخل مصطفى عزام في نقاشات مطولة مع الأعضاء واستمع للعديد من المقترحات الهادفة، فى ضوء الجهود المتواصلة لتحقيق كافة طموحات الأعضاء.

ويحرص عزام على القيام بجولات ميدانية لمتابعة كافة الفعاليات والانشطة للوقوف عن قرب على التحديات والتطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للأعضاء.