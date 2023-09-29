شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على سان جورج بدورى الأبطال ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وسان جورج الإثيوبي المقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويُدير المباراة ، الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة ويعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الأهلي الذي ضغط بشكل مُبكر ونجح أفشة في ترجمة هذه السيطرة لتسجيل هدف في الدقيقة العاشرة من ضربة حرة مباشرة.

وواصل الأهلي الضغط على الفريق الأثيوبي بعد تسجيل هدف أفشة وحاول تعزيز الهدف وأهدر لاعبي الأحمر أكثر من فرصة أبرزها من كهربا الذي سنحت له عدة فرص لكنه أهدرها.

الضغط الأهلاوي ، أسفر عن ضربة جزاء للأحمر في الدقيقة 34 بعد عرقلة كهربا وسجل منها كهربا الهدف الثاني للأهلي ، ولم يتراجع الأداء بعد الهدف وواصل الأهلي الضغط لينجح أفشة في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 38 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة كريم الدبيس.

الفريق الأثيوبي حاول استغلال الهجمات المرتدة القليلة التي سنحت له لكن دون جدوى ، وتواصل الهجوم الأهلاوي إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، ، محمد هاني ، كريم الدبيس ،أحمد نبيل كوكا ، أحمد عبد القادر ، محمد الضاوي "كريستو" ، محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب الأحد الماضي بثلاثية نظيفة الذي أقيم بإستاد القاهرة بعد إتفاق الاهلي مع سان جورج على اقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة لعدم توافر اشتراطات الكاف بأثيوبيا.