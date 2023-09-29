شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء سعيد بكأس رديف كرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

توج فريق نادي اتحاد كلباء بطلاً لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات لفرق الرديف بعد فوزه في المباراة الماراثونية على جاره خورفكان بركلات الترجيح 5-4.

حظيت مواجهة القطبين في المنطقة الشرقية بحضور جماهيري غفير من مشجعي الفريقين، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني بلغت الإثارة ذروتها، وهدف من هناك وهدف من هناك حتى انتهى الوقت الأصلي 4-4، وسجل ل«النمور» علي جمعة «هاتريك» وعبيد البلوشي، فيما سجل ل«النسور» محمد النقبي، وعبد الله النقبي، وخلفان النقبي، وعبد الله الدرمكي.

وبعد استمرار التعادل في الزمن الإضافي لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة فريق كلباء بنتيجة 5- 4

وقام عبد الملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بتتويج فريق كلباء، وسلمه كأس البطولة وقلد لاعبيه الميداليات الذهبية، ولاعبي خورفكان الميداليات الفضية بعد أن أثنى على عطاء الفريقين في المباراة النهائية.

وجرت مراسم التتويج وسط حضور إداري كبير تقدمه راشد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وأعضاء مجلس الإدارة.

وهنأ الكندي الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان رئيس نادي اتحاد كلباء، وأخيه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء نائب رئيس نادي اتحاد كلباء.

وأشاد الكندي بالفريقين والعطاء الرائع والمميز في المباراة الماراثونية، وتوجه بالشكر والتهنئة إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري وجمهور نادي اتحاد كلباء الذي وقف خلف الفريق الأصفر بقوة.

وتمنى الكندي ل«النمور» مواصلة المشوار بنفس القوة والحماس، مطالباً اللاعبين بالعمل والحرص على تقديم الأفضل، وختم تعليقه بتوجيه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي راعي اللعبة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وقال: شكرنا الخاص إلى اللجنة التنفيذية لكرة الصالات برئاسة عبد الملك جاني وفريق العمل الخاص باللعبة.