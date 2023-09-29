شكرا لقرائتكم خبر عن ساراغوسا: خورفكان سيلعب بشراسة أمام الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أكد الإسباني جيرارد ساراغوسا مدرب خورفكان،أن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المنتظرة أمام الوصل السبت في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأضاف: ندرك جيداً صعوبة المواجهة التي تتطلب إيقاع عال وقدر كبير من الجهد والتركيز خاصة وأنها أمام فريق قوي ويملك العلامة الكاملة.

وشدد على«ضرورة التنظيم الدفاعي المحكم وتفادي الأخطاء السابقة مع اللعب بروح قتالية وأستثمار الفرص خاصة وأن المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا الذي ننتظر مؤازرته القوية كما عودنا دائماً».

وأضاف: الجهاز الفني وقف على سلبيات مباراة الإمارات في الجولة الماضية والتي خسرها «النسور» بهدفين رغم السيطرة والاستحواذ على الكرة في أغلب الأوقات، داعياً لاعبيه للعب بجرأة وشراسة من أجل الخروج بنتيجة مرضية تبرهن أننا نلعب باسم فريق كبير لديه اسمه وقاعدته الجماهيرية التي تستحق منا أن نتحلى بالمسؤولية.

بدوره،أكد مسعود سليمان كابتن فريق خورفكان، أنهم غير راضين عن نتيجة المباراة السابقة، ولكن هناك مؤشر جيد بأننا نستحوذ ونطبق نظام لعب جديد، وعلينا السعى بقوة لإرضاء جماهيرنا وتعويض النتائج السلبية في المباريات السابقة.