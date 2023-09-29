سوبر هاتريك لمصطفى فتحي.. بيراميدز يكتسح الجيش الرواندي بسداسية في دوري الأبطال



محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الفريق الأول لنادي بيراميدز الفوز على الجيش الروندي بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على استاد الدفاع الجوي.

وكانت مباراة الذهاب في روندا انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتأهل بيراميدز بمجموع نتيجة المباراتين.

ظهر فريق بيراميدز بشكل قوي من بداية المباراة وضغط هجوميا، ونجح في إحراز هدف التقدم عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 18، وأضاف المغربي وليد الكارتي الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وواصل بيراميدز تفوقه، ونجح مصطفى فتحي الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين 61,56، وأضاف محمد الشيبي الهدف الخامس في الدقيقة 70، وعاد مصطفى فتحي واختتم الأهداف في الدقيقة 82.