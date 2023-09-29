فرح الشاذلي تفوز بجائزة "لاعبة المباراة" في أول ظهور رسمي مع الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

فازت حارس مرمى سيدات الأهلي لكرة اليد، فرح الشاذلي، بجائزة "لاعبة المباراة" في ظهورها الرسمي الأول مع الفريق، وذلك في افتتاح بطولة إفريقيا للأندية كرة اليد للسيدات، المقامة في الكونغو.

تغلب سيدات الأهلي لكرة اليد على جرين دي سيل الكونجولي بنتيجة 25/16، في المباراة التي أقيمت اليوم، على ملعب صالة الألعاب الرياضية بالكونغو.

وقالت "فرح" في لقاء للموقع الرسمي، بعد المباراة: "الحمد لله، إحنا كسبنا، ده أول ماتش ليا مع الأهلي، وهنعمل كل جهدنا علشان نلعب نهائي".

وضمت قائمة سيدات الأهلي لكرة اليد: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.