شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطيح بـ سان جورج ويحجز مقعداً فى دور المجموعات بدورى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز فريق الأهلي مقعداًَ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق سان جورج الأثيوبي من الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

فاز الأهلي الأحد الماضي على سان جورج بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب قبل أن يُكرره فوزه الليلة على بطل أثيوبيا برباعية نظيفة في مباراة العودة التى أقيمت بإستاد القاهرة.

وأدار المباراة ، الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة ويعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا ، وسجل رباعية الأهلي ، الليلة ، كهربا "هدفين" وأفشة "هدفين.

وأقيمت مباراتي الذهاب والعودة بإستاد القاهرة بعد إتفاق الاهلي مع سان جورج على اقامة مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة لعدم توافر اشتراطات الكاف بأثيوبيا.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، ، محمد هاني ، كريم الدبيس ،أحمد نبيل كوكا ، أحمد عبد القادر ، محمد الضاوي "كريستو" ، محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا".

بداية المباراة

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الأهلي الذي ضغط بشكل مُبكر ونجح أفشة في ترجمة هذه السيطرة لتسجيل هدف في الدقيقة العاشرة من ضربة حرة مباشرة.

وواصل الأهلي الضغط على الفريق الأثيوبي بعد تسجيل هدف أفشة وحاول تعزيز الهدف وأهدر لاعبي الأحمر أكثر من فرصة أبرزها من كهربا الذي سنحت له عدة فرص لكنه أهدرها.

الضغط الأهلاوي ، أسفر عن ضربة جزاء للأحمر في الدقيقة 34 بعد عرقلة كهربا وسجل منها كهربا الهدف الثاني للأهلي ، ولم يتراجع الأداء بعد الهدف وواصل الأهلي الضغط لينجح أفشة في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 38 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة كريم الدبيس.

الفريق الأثيوبي حاول استغلال الهجمات المرتدة القليلة التي سنحت له لكن دون جدوى ، وتواصل الهجوم الأهلاوي إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بنفس حماس من جانب الأهلي الذي حاول تسجيل الهدف الرابع ، ومازالت الفرص الضائعة أزمة كبيرة لخط هجوم الأهلي رغم تسجيل ثلاثية في الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 64 تسجيل الهدف الرابع للأهلي عن طريق كهربا الذي أحسن استغلال كرة عرضية من محمد هاني ، ليودعها كهربا برأسه في شباك الفريق الأثيوبي.

ودفع كولر بالثنائي ياسر ابراهيم وكريم فؤاد في الدقيقة 68 بدلاً من محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر على التوالي ، وتواصل الهجوم الأهلاوي وخرج امام عاشور وكهربا وشارك بدلاً منهما طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وشهدت المباراة هجوم متواصل من الأهلي مع محاولات ضعيفة من الفريق الأثيوبي وشارك حسين الشحات في الدقيقة 81 بدلاً من كريستو ويتواصل الهجوم الأهلاوي إلى أن ينتهي اللقاء بفوز الأحمر برباعية نظيفة.