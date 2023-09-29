شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز والجيش الرواندى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق بيراميدز بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.