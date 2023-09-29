مصطفى فتحى يحتفظ بكرة السوبر هاترك فى مواجهة الجيش الرواندى "صورة"

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القاهرة - سامية سيد - حرص مصطفى فتحى لاعب فريق بيراميدز على الاحتفاظ بالكرة التى سجل بها "سوبر هاترك" فى شباك الجيش الرواندى، بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وعقب انتهاء المباراة بنتيجة 6 / 1 لصالح بيراميدز، وحصد بطاقة التأهل لدور المجموعات، قام مصطفى فتحى بالاحتفاظ بالكرة، وتوجه لحكم اللقاء من أجل التوقيع عليها.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.



مصطفي فتحي يحتفظ بكرة السوبر هاترك

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي .