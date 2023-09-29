شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: قدمنا مباراة قوية أمام الجيش الرواندى وعازمون على تحقيق البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مهند لاشين، لاعب وسط نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والتأهل لدور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى للفريق في البطولة القارية.

وأوضح مهند لاشين أن الفريق قدم مباراة قوية للغاية واللاعبون دخلوا اللقاء من أجل الفوز وتسجيل نتيجة كبيرة وهو ما حدث بالفعل، لأن نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي كانت خادعة ولا بد من الانتصار بأهداف غزيرة أملا في لعب دور المجموعات، موضحا أن الفريق شاهد المنافس كثيرا ولعب على السلبيات ونجح في التأهل بنتيجة كبيرة.

وشدد على أن الفريق عازم هذا الموسم على اللعب على كل البطولات والمنافسة حتى اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق لديه إصرار على خوض كل مباراة في كل البطولات بهدف واحد وهو الانتصار ولا بديل غيره.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

سجل سداسية بيراميدز كل من مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.