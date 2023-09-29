شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس على ميداليتين ببطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس مصر على حصد ميدالتين في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة «MMA» المقامة في اليونان خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل.

ونجحت حبيبة عبد المنعم في الوصول إلى نصف نهائي البطولة كما تخوض روان عياد المباراة النهائية غدا السبت ليضمن بذلك المنتخب الوطني حصد ميداليتين خلال المنافسات.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، بالنتائج المحققة حتى الآن من بعثة المنتخب المصري في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة «MMA» والتي تشهد منافسات غاية في القوة بين الدول المشاركة.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أنه كان من المتوقع أن يشارك الاتحاد بعدد أكبر من اللاعبين ولكن لصعوبة الحصول على التأشيرة اللازمة للسفر تم تقليص عدد المشاركين في بطولة العالم.

ويشارك المنتخب المصري للمواي تاي في بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة في دولة اليونان بأربعة لاعبين وهم أدم ربيع، مصطفى محمود، واللاعبتان حبيبة عبدالمنعم وروان عياد، ومدرب المنتخب كابتن رمضان نعمان وكابتن محمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس البعثة ورئيس اللجنة العليا لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA».