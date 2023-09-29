شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: بدون تقينة الـ VAR ركلة جزاء الأبرز فى لقاء الأهلى وسان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وسان جورچ

المسابقة: إياب دور ال 32 دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: أربعة أهداف مقابل لاشيء لصالح الأهلى.

حكم الساحة: بوبو تراورى

مساعد أول: أمادو چوسى

مساعد ثانى: ڤانتا إدريس

حكم رابع: إبراهيم كيتا

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نجح الحكم المالى بوبو تراورى فى إدارتها بشكل جيد وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 32 احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلي كهرباء نتيجة العرقلة الواضحة من لاعب سان جورچ، قرار صحيح من الحكم نتيجة التمركز الصحيح والقرب من الحدث.

اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية متميزة وقراءة للعب جيدة واستغلال أمثل لعنصر التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى للتحول من الثلث الدفاعى إلى الهجومى.

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد ونجحوا فى ضبط حالات التسلل نتيجة التمركز والفهم الجيد لكرة القدم.