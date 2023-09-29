شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. إعادة الثقة لأحد المشاركين بمكالمة هاتفية من أسرته "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حلقة كابيتانو مصر المذاعة على قناة "أون أى"، سرحان أحد اللاعبين المشاركين وعدم التركيز خلال محاضرة من الدكتورة مروة صبرى النفسية للاعبين قبل بداية المباريات. وحرصت الدكتورة مروة صبرى على عقد جلسة مع أحمد أحد اللاعبين وظهر عليه الحزن والبكاء لبعده عن أهله، فبدأت الدكتورة فى تهدئته وطلبته بالتركيز فى حلمه وحلم أسرته. وقامت الدكتورة بعمل اتصال بأهله الذين طالبوا ابنهم برفع رأسهم وتحقيق حلمهم، وهو ما استجاب له اللاعب وبدأ يتمالك أعصابه بفضل هذه المكالمة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.