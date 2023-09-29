شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: بيراميدز عملوا كل حاجة فى الكورة "حفلة".. وبيدى رسالة إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق أن بيراميدز حقق نتيجة رائعة فوزاً و أداءًا أمام فريق الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

تابع وليد صلاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن فوز بيراميدز رسالة قوية للفرق الأخرى في مختلف البطولات أن الفريق سينافس بقوة على جميع البطولات .

أضاف نجم الأهلي السابق أن بيراميدز يضم لاعبين كبار في مختلف الأماكن ، موجهاً الشكر للاعبين و الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على مباراة اليوم أمام الجيش الرواندي.

حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل لدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.

بدأ الشوط الأول بضغط من بيراميدز، وأهدر الفريق فرصة هدف محقق فى الدقيقة 8، ثم أهدروا فرصة بثلاث أرواح فى الدقيقة 9، قبل أن ينجح مصطفى فتحى الذى شارك بدلاً لإبراهيم عادل الذى تعرض للإصابة بإلتواء فى أربطة الكاحل، فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من تسديدة يسارية أكثر من رائعة.