شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. سمير كمونة يحسم تحدى وضع الكرة فى الباسكت بأسيست معلول..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم سمير كمونة نجم الاهلى السابق، تحدي وضع الكرة فى الباسكت لفريق مدحت فقوسة بعد الفوز على فريق هشام عبد الرسول الذى يقوده هشام حنفى فى برنامج "كابيتانو مصر".

وشهد التحدى تعادلا بين فريق مدحت فقوسة وهشام عبد الرسول بعدما سجل لاعبا الفريقين كرة واحد، ليحتكم الفريقان لكرة مقابل كرة ولكن عن طريق المدربين هشام حنفى وسمير كمونة بصناعة على معلول.

ونجح سمير كمونة فى استلام الكرة على ركبته وحافظ عليها ليضعها فى الباسكت، فى الوقت الذى فشل هشام حنفى فى التعادل، ليحسم فريق مدحت فقوسة التحدى لصالحه.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.