شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. سمير كمونة يحسم تحدى وضع الكرة فى الباسكت بأسيست معلول..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وشهد التحدى تعادلا بين فريق مدحت فقوسة وهشام عبد الرسول بعدما سجل لاعبا الفريقين كرة واحد، ليحتكم الفريقان لكرة مقابل كرة ولكن عن طريق المدربين هشام حنفى وسمير كمونة بصناعة على معلول.
ونجح سمير كمونة فى استلام الكرة على ركبته وحافظ عليها ليضعها فى الباسكت، فى الوقت الذى فشل هشام حنفى فى التعادل، ليحسم فريق مدحت فقوسة التحدى لصالحه.
وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.
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